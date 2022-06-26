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26 Haziran 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 08:00:00

Kemik erimesi ilacı yumurtalık kanserinden koruyor

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Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Bifosfanat ilaçlarının hücresel düzeyde tümör hücrelerini öldürdüğünü biliyoruz. Fakat mevcut verilere göre bu ilaçların nasıl oluyor da yumurtalık kanserini önlediğini şu anda bilemiyoruz" dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Bifosfanat ilaçlarının hücresel düzeyde tümör hücrelerini öldürdüğünü biliyoruz. Fakat mevcut verilere göre bu ilaçların nasıl oluyor da yumurtalık kanserini önlediğini şu anda bilemiyoruz" dedi. Prof. Dr. Coşkun, "Kemik erimesi özellikle menopoz sonrası dönemde kadınların önemli rahatsızlıklarından birisi. Kemik kaybını ve dolayısı ile kemik kırığı gibi durumları önlemek amacıyla bifosfonat grubu ilaçlar sıklıkla kullanılmakta. Karen Tuesley ve arkadaşları Queensland Üniversitesinde yaptıkları araştırmada kemik erimesi amacı ile kullanılan ilaçların over (yumurtalık) kanseri riskini azalttığını ortaya koydular. Journal of National Cancer Institute dergisinde yayınlanan çalışmada, menopoza girmiş 50 binin üzerindeki kadında yapılan analizde nitrojen içeren bifosfonat grubu kemik erimesi ilaçlarının seröz tip over kanserinde yüzde 18, endometroid tip over kanserinde ise yüzde 50'lere varan oranda risk azalması yaptığını gösterdiler" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Kemik erimesi yumurtalık kanseri Prof. Dr. Uğur Coşkun
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