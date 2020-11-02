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Kekik suyuyla kepekten kurtulun
02 Kasım 2020 Pazartesi 17:55:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 08:20:00

Kekik suyuyla kepekten kurtulun

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Bitkisel tedavi uzmanları kekik suyunun saça faydası konusunda açıklamalarda bulundu. Saçı gürleştiren ve canlanmasını sağlayan uygulama sizleri bekliyor.

Bitkisel tedavi uzmanları "Kekik suyu, saç derisindeki zararlı ve olumsuz bütün etkileri ortadan kaldırarak saçın hızla uzamasını sağlar. Bunlara ek olarak, saç diplerinde bulunan ve fazla olması nedeniyle saçı ağırlaştıran yağ dengesini düzenleyerek, saçların daha hacimli olmasını sağlıyor. Kekik suyu, saç bakımında farklı metotlarla kullanılmasının yanı sıra en yaygın olarak dağ kekiğinden elde edilen su, kepek sorununa da çare olur" diyor. Uzmanlar uygulamayı şu şekilde anlatıyor:

TEMİZ SAÇA SÜRÜLMELİ

"6 bardak suyu kaynattıktan sonra bir avuç kekiği ekleyin. 5 dakika daha kaynattıktan sonra kapağını kapatarak 10 dakika bekletin. Elde ettiğiniz kekik suyunu süzdükten sonra temiz saça masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Sabah yıkanan saça akşam bu suyun uygulanması en ideal yöntemdir. Bu uygulama, saç diplerindeki mikropları öldürerek saçın gürleşmesini ve canlanmasını sağlar."

Etiketler : kekik suyu saç saçın canlanması saçın gürleşmesi bitkisel tedavi kepek sorunu
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