Kekik çayı mutluluk hormonu salgılatıyor

Kekik hazmı kolaylaştıran, mikrop öldüren eşsiz bir bitkidir. Gerek yemeklerde salatalara baharat olarak, gerekse çay gibi içerek faydalanmak mümkündür. Uçucu yağlar, 'timol', 'karvakrol', 'rosmarinik asit' ve ' ursolik asit' adı verilen maddeleri içerir. Bu maddeler sayesinde, kuvvetli mikrop öldürücü ve antioksidan etki gösterir. Serbest oksijen radikallerinin sebep olduğu zararları engeller, hastalıklara karşı direnci artırır, yaşlanmayı geciktirir. Yapılan araştırmalar, kekiğin içerdiği karvakrol maddesinin, tümörlerin gelişimini yavaşlattığını gösterdi. Kavrakrol, kanser hücrelerini intihara sürüklüyor, böylece kanser gelişimini durduruyor. Türkiye'de yetişen kekik türlerinde, ağırlıklı olarak karvakrol maddesi bulunuyor. Uzmanlar kekik tüketerek elde edilebilecek faydaları şu şekilde sıralıyor: Yağlı ve karbonatlı yiyeceklerin midede neden olduğu gaz ve şişkinliğe birebir fayda sağlar. Mide ve yemek borusundaki toksinleri azaltmak için her gün bir bardak kekik çayı içilmesini öneren uzmanlar, çayın aynı zamanda ağız kokusunu da önlediğini belirtiyor. Böbreklerdeki sıvı oranını dengeleyerek zararlı bakterileri idrar yoluyla atar. Yapılan araştırmalarda günde bir bardak kekik çayı ya da bir kase tavuk suyunun içerisine eklenen kekiğin beyinde bulunan dopamin ve serotonin mutluluk hormonlarının seviyesini artırdığı gözlemlenmiştir. Uzmanlar özellikle depresyona ya da strese meyilli kişilerin tüketmesi gereken önemli bir bitki olduğunu vurguluyor.

