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04 Mayıs 2022 Çarşamba 08:52:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 08:52:00

Kekemelik sadece konuşma bozukluğu değil

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Kekemelik pek çok bileşene bağlı olabileceğini ifade eden uzmanlar, kekemelik sorununun çözümünün, dil ve konuşma terapistleri tarafından bireye özgü terapi planları ile mümkün olduğunu bildirdi.

Birçok insanın kekemeliği öncelikli olarak konuşma sorunu olarak düşündüğünü söyleyen Dil ve Konuşma Terapisti Anıl Güler, "Bozukluk tanımı aslında sadece tekrarlar, uzamalar ve bloklardan oluşmaz. Kekeleyen insanla, konuşma güçlüğü çekmelerine karşı çeşitli olumsuz duygusal tepkiler yaşayabilirler. Örnek vermek gerekirse, konuşma sırasında gerginliğe ve mücadeleye yol açabilecek veya tamamen konuşmaktan kaçınmaya çalışabilecek düşünceler, endişe ve utanç duygularını içerir. Diğer insanlar ise buna olumsuz tepki verebilir. Örneğin, kekeme çocuklar konusunda kendi akranları tarafından zorbalığa maruz kalabilir ve yetişkinler ise işyerinde mobbing ya da ayrımcılığa uğrayabilmektedir. Bu tür tepkiler bile kekeme bireylerin ne söylemek istediklerini zorlaştırabilir. Özetle kekemelik yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürebildiği biliniyor. Bu nedenle kekemelik sadece kekemelik değildir. Çünkü bu durumun insan hayatını tüm yönleriyle etkilediğini biliyoruz" dedi.

Etiketler : kekemelik anıl güler kekeme
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