Kekemelik hastalık olarak değerlendirilmemeli

Kekemelik "kişiden kişiye farklılıklar gösterebilen bir akıcılık bozukluğu" olarak tanımlanıyor. Kekemeliğin hastalık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Hazel Ezgi Dündar, her akıcı olmayan konuşma ya da tekrar davranışının da kekemelik olarak tanımlanmadığını ifade ediyor. 5 yaş öncesi kendiliğinden kaybolmayan ya da erken dönemde terapi desteğiyle kontrol altına alınmayan kekemeliğin tekrar etme riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Dündar, kekemeliği yönetmek için dil ve konuşma terapistinden destek alınmasını öneriyor. 5 yaş öncesi kendiliğinden kaybolmayan ya da erken dönemde terapi desteğiyle kontrol altına alınmayan inatçı (kronik) kekemelikte tekrar etme riskinin daha yüksek olduğunu vurgulayan Dündar, "Ancak bu durum kekemeliği olan yetişkinler için bir umutsuzluk hali yaratmamalı. Bir dil ve konuşma terapistinden destek almak hem kekemeliğini yönetmeye başlamak hem de ilerleyen zamanlarda bir tekrarlama durumu yaşanırsa nasıl tekrar baş edebileceği konusunda fikir sahibi olmak açısından kişilerin hayatını çok kolaylaştıracaktır" dedi.

