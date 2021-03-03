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03 Mart 2021 Çarşamba 07:31:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 07:32:00

Kekemeliğin sebebi korku değil

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Kekemelikte doğru bilinen yanlışlar vardır. Bunlardan bir tanesi kekemeliğin psikolojik temelli olduğu. Bu yargı kesinlikle doğru değildir. Bir çocukta kekemelik olacaksa genetik olarak öncesinden bellidir. Örneğin bir çocuk korktu diye kekeme olmaz.

Genellikle çocukluk döneminde karşılaşılan bir durum olan kekemelik, konuşmanın akıcılığında bozulmaların ve aksaklıkların olmasıdır. Kekemeliğin genetik yatkınlığa bağlı ya da nörolojik bir süreç olduğunu söyleyen Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Emin Çağlar, "Kekemelikte doğru bilinen yanlışlar vardır. Bunlardan bir tanesi kekemeliğin psikolojik temelli olduğu. Bu yargı kesinlikle doğru değildir. Bir çocukta kekemelik olacaksa genetik olarak öncesinden bellidir. Örneğin bir çocuk korktu diye kekeme olmaz" dedi.

ERKEKLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Kekemeliğin erkek çocuklarında görülme oranının kız çocuklarına göre 5 kat daha fazla olduğunu belirten Uzm. Dr. Emin Çağlar, "Kekemelik, konuşmanın akıcılığında bozulmaların ve aksaklıkların olduğu bir durum. Kekemelikte cümle başında, ortasında ve sonunda duraksamalar olabilir. Ya da kekemeliği bazı harf ve hecelerin tekrarlanması şeklinde olan bir bozukluk olarak tanımlayabiliriz. Kekemeliği en çok 2 ile 7 yaş arasındaki çocuklarda görüyoruz. Kekemeliğin erkek çocuklarında görülme oranı kız çocuklarına göre 5 kat daha fazla. Fakat 2 ile 7 yaş arasında görülen kekemeliğin genellikle yüzde 80'ni geçici oluyor. Yüzde 20'lik kesim ise ergenlik ve erişkinlik dönemine kadar devam ediyor" diye konuştu.

BEYİNDE OLUŞAN BİR SORUN

Kekemeliğin aileleri çok tedirgin ettiğini söyleyen Uzm. Dr. Emin Çağlar, "Kekemeliğin nedeni tam olarak bilinmiyor. Uzmanlar kekemeliğin bazı genetik ve nörolojik faktörleri üzerinde duruyor. Genetik olarak bazı çocukların kekemeliğe yatkın olduğu biliniyor. Aynı zamanda nörolojik olarak da beyinde konuşma üretimini sağlayan bazı süreçlerde problem olduğu söyleniyor. Ama kekemeliğin temel sebepleri arasında psikolojik sebepten söz edemeyiz. Bir çocukta kekemelik olacaksa genetik olarak öncesinden bellidir. Örneğin bir çocuk korktu ya da öğretmeni kızdı diye kekemelik ortaya çıkmaz" dedi.

DEPRESYON VE ASABİYETE NEDEN OLUR

Kekemeliğin hem psikoterapi yöntemi hem de ilaç tedavisiyle azaltılabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Emin Çağlar, "Aileler çocuğunda kekemelik oluştuğunda kendilerini suçlaya biliyorlar. Bir çocukta kekemelik olduysa işitme testi yapmak gerekiyor. Çünkü çocukta bir işitme kaybı olabilir. Sonrasında çocuğa nörolojik bir muayene yaptırmak da şart. Kekemelik olan çocuklar kaygı bozukluğu, depresyon ve sinirlilik görülebiliyor. Eğer bunlar tedavi edilirse kekemeliğin şiddeti azalıyor" ifadelerini kullandı.

SESLİ KİTAP OKUMALARI İYİ GELİR

Aileler dil ve konuşma terapistlerine gidebilirler, Ailelerin, çocukları kekelemeye başladığında kesinlikle 'dur konuşmaya, başlamadan önce heyecanlanma' gibi telkinlerde bulunmaması gerekiyor. Bu durum çocuğun kekemeliğinin artmasına neden oluyor. Ailelerin çocuklar konuşurken nasıl konuştuğuna değil de ne konuştuğuna odaklanması gerekir. Aynı zamanda kekemelik sorunu olan çocukların sesli olarak kitap okumaları gerektiğine dair bazı bilgiler internette dolaşıyor. Kekemeliği olan çocuklara sesli kitap okumayı önermiyorum. Çünkü kekemelikte kendi içerisinde çeşitlere ayrılıyor. Bu tür bir yöntemin hangi kekemelikte daha iyi olduğunu dil ve konuşma terapistleri bilebilir.

Etiketler : kekemelik korku sağlık
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