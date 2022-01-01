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Yeni yılın ilk gününde 7 beslenme önerisi
01 Ocak 2022 Cumartesi 08:39:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 08:41:00

Kefir için, kafeini sınırlandırın

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Sağlıklı bir bağırsak tüm sağlığın iyi olmasından dolaylı olarak sorumlu olduğu için, bağırsakların iyi bakterilerle desteklenmesinde fayda var.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman "Kefir içeriğindeki iyi bakterilerle bağırsaklarınızın etkili çalışmasına ve genel sağlığınıza katkı sağlayacaktır. Ayrıca içeriğindeki protein de tokluk sağlatarak iştah kontrolüne dolayısıyla bir önceki akşam alınan kalorilerin dengelenmesine yardımcı olacaktır. Hem ödem atmak hem de sindirim sisteminin rahat olması için yeni yılın ilk günü aşırı kafein alımından ise kaçınmak gerekiyor. Kafeinli içecekler susama hissini ortadan kaldırıp su tüketiminin azalmasına neden olduğundan, bu içecekler azaltıldığında su tüketimi otomatik şekilde artar ve ödem atımı hızlanır" dedi.

Etiketler : bağırsak bakteri kefir sağlık
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