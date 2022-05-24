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24 Mayıs 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 09:30:00

Kazayağı otu ülseri geçiriyor

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Aşırı sinirlilik, stres, mide asidinin aşırı üretimi gibi sorunlara yol açan mide ülserine bitkisel çözüm arayanlar için 'kazayağı otu' öneriliyor.

Aşırı sinirlilik, stres, mide asidinin aşırı üretimi gibi sorunlara yol açan mide ülserine bitkisel çözüm arayanlar için 'kazayağı otu' öneriliyor. İç ve Doğu Anadolu bölgesinde yetişen kazayağı otunun antibakteriyel özelliği, vücudu mikroplardan korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ülseri tedavi edicidir. Karaciğer hastalıklarına iyi gelir. Mesane taşlarının düşürülmesinde yardımcı olur.

Etiketler : Kazayağı otu ülseri geçiriyor Aşırı sinirlilik stres mide asidi kazayağı otu
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