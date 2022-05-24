Kazayağı otu ülseri geçiriyor

Aşırı sinirlilik, stres, mide asidinin aşırı üretimi gibi sorunlara yol açan mide ülserine bitkisel çözüm arayanlar için 'kazayağı otu' öneriliyor. İç ve Doğu Anadolu bölgesinde yetişen kazayağı otunun antibakteriyel özelliği, vücudu mikroplardan korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ülseri tedavi edicidir. Karaciğer hastalıklarına iyi gelir. Mesane taşlarının düşürülmesinde yardımcı olur.