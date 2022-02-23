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23 Şubat 2022 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:23 Şubat 2022 Çarşamba 07:30:00

'Kawasaki' çocuk kalbini tehdit ediyor

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Uzm. Dr. Akif Çelik, Kawasaki hastalığının çocuklarda kalbi tehdit ettiğini belirtti.

Kawasaki hastalığının çocuklarda kalbi tehdit ettiğini belirten Uzm. Dr. Akif Çelik, "Bu hastalık 3 aşamada seyreder. İlk aşamada ateş düşürücü ilaçlara yanıt vermeyen 39 derece üstü ateş, kırmızı göz ve deri döküntüleri görülür. İkinci aşamada parmak uçlarında soyulma başlar. Son aşamada ise komplikasyonlar gelişmedikçe belirtiler yavaş yavaş kaybolur. Bu hastalık tedavi edilmezse çocuklarda koroner arter damarların iltihaplanmasına hatta ölüme dahi yol açabilir" dedi.

5 GÜNDEN UZUN SÜREN ATEŞ VARSA!

Pandemi döneminde bazı çocukların bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı verdiği yanıt sebebiyle "Kawasaki'ye benzer bir tablo meydana geldiğini ifade eden Uzm. Dr. Çelik, şöyle devam etti: Multisistem inflamatuar yanıt sendromu olarak ifade edilen bu durumda; hastalarda 5 günden daha uzun süren yüksek ateş, ağır karın ağrısı, kusma veya ishal, gözlerde kanlanma, deri döküntüsü, ciltte soluk ya da farklı renkte görünüm, beslenme problemleri, nefes alma ile ilgili problemler, göğüs ağrısı, çarpıntı ve bilinç değişikliği gibi ciddi belirtiler meydana gelebilir. Kawasaki hastalığı hızlı ilerleyen bir hastalıktır, 10 gün içinde tedavi etmek hastalığın hasar bırakmasını büyük ölçüde azaltır."

Etiketler : çocuk kalp kalp hastalıkları kawasaki akif çelik
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