Kavurmaya katı yağ eklemeyin

Etin nasıl tüketilmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Uzman Diyetisyen Dilara Kefeli, "Kavurma yapıyorsak, katı yağdan uzak durmalıyız" dedi. Diyetisyen Kefeli, veteriner kontrolü olmadan kesilen kurbanın tenya, sarmonella ve tüberküloz gibi hastalıklar barındırabileceğini ifade etti. Midesinde problem olan bireylerin ise eti dinlendirdikten 24 saat sonra tüketmesi gerektiğini vurguladı. Et kesmek için kullanılan tahtalara da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dilara Kefeli, "Sebze ve meyve kesilen tahtalar ile et doğranan tahtalar farklı olmalıdır ki bulaş riskini azaltalım. Pişirme yönteminde ise fırın, haşlama ve ızgara yöntemleri tercih ediliyor. Fakat kızartmalardan ve kavurmalardan uzak durmalıyız. Mangal yapılacaksa kömürleşmemesi önemlidir. Çünkü kömürleşen etlerin kanser riski vardır. Et, ateşe ne kadar yakın pişerse, vitamin ve mineral kaybı o kadar yüksek olmaktadır. Eğer etli bir sebze yemeği yapıyorsak, içerisine ekstra bir yağ kullanmamalıyız. Kavurma yapıyorsak da katı yağdan uzak durmalıyız. Yani tereyağı, kuyruk yağı ve iç yağ eklemeyip, eti kendi yağı ile ve kısık ateş ile pişirmeliyiz" şeklinde konuştu.