Kavrulmuş kuruyemiş bölgesel yağlanmaya neden oluyor
Kuruyemişlerin normalde "sağlıklı atıştırmalıklar" grubunda olup son derece yararlı etkilere sahip olduğunu belirten uzmanlar, "Lif ve protein açısından zengin olan kuruyemişler ayrıca yüksek antioksidan aktiviteye de sahiptirler. Diğer taraftan içerdikleri yağlar en başta kalp ve beyin olmak üzere pek çok vücut fonksiyonu için fayda sağlayan omega-3 yağ asitleri açısından zengin bir kaynaktır” dedi.
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek “Yapılan araştırmalar kuruyemiş tüketiminin, kolesterolü, kan basıncını ve kan şekeri seviyesini düşürmek gibi çeşitli yararları olduğunu göstermiştir. Ayrıca kuruyemişler, içerdikleri lipaz sayesinde yağ yakımına da yardımcı olmaktadır." ifadelerini kullandı. Kuruyemişin çiğ tüketilmesi gerektiğini söyleyen Bölek, “Kavurma işlemi kuruyemişlerin içerdiği değerli yağların, vücutta hem bel ve göbek çevresindeki yağlanmadan sorumlu olan hem de koroner kalp rahatsızlıklarından obeziteye kadar varan sonuçları bulunan trans yağlara dönüşmesine yol açıyor. Bu nedenle kavrulmuş kuruyemişleri uzun süre tüketmenin en erken etkisi vücutta bölgesel yağlanmadır” diye konuştu.
- Kavrulmuş kuruyemiş bölgesel yağlanmaya neden oluyor
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