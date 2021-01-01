Kavrulmuş kuruyemiş bölgesel yağlanmaya neden oluyor

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek “Yapılan araştırmalar kuruyemiş tüketiminin, kolesterolü, kan basıncını ve kan şekeri seviyesini düşürmek gibi çeşitli yararları olduğunu göstermiştir. Ayrıca kuruyemişler, içerdikleri lipaz sayesinde yağ yakımına da yardımcı olmaktadır." ifadelerini kullandı. Kuruyemişin çiğ tüketilmesi gerektiğini söyleyen Bölek, “Kavurma işlemi kuruyemişlerin içerdiği değerli yağların, vücutta hem bel ve göbek çevresindeki yağlanmadan sorumlu olan hem de koroner kalp rahatsızlıklarından obeziteye kadar varan sonuçları bulunan trans yağlara dönüşmesine yol açıyor. Bu nedenle kavrulmuş kuruyemişleri uzun süre tüketmenin en erken etkisi vücutta bölgesel yağlanmadır” diye konuştu.

