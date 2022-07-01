Kasık fıtığı organların çürümesine yol açabiliyor

Erkeklerde 7 kat daha fazla görülen, yaş ile doğru orantılı olarak görülme sıklığı artan kasık fıtığı, genellikle kasık bölgesinde şişliğin oluşması ile tespit ediliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Koç, KOAH ya da astımı olan kronik öksürüğü olanlarda, kasık fıtığının görülmesinin yüksek olduğunu belirterek, "Genellikle kasıkta şişlik, ağrı, yanma yada yırtılma hissi şeklinde kendini gösterir" dedi. Op. Dr. Mustafa Koç, "Kasık fıtığının tedavi şekli ameliyattır. Kasık fıtığının uzun süre tedavisiz bırakılması zaman geçtikçe onarılması gereken alan büyümesine, kasıkta oluşacak şişliğin günlük hayatı etkilemesine sebep olur. Şişlik içinde karın içi yağ dokuları ince barsak bağırsak yâda kalınbağırsak olabilir. Bu şişlik ve içerisindeki yapılar çoğu zaman kendiliğinden karın içine dönebileceği gibi bazen de fıtığın oluşturduğu tünelin en dar yerinde sıkışıp kalabilir. Sıkışan bu yapıların kan damarlarının da sıkışması ve boğulması görülebilir Fıtıkta boğulma bağırsakta çürümeye yol açabilir. Bu durumda ağrının çok şiddetlenmesine bulantı-kusma, gaz ve büyük abdest yayamama, ateş, kasıkta morarma gibi belirtiler görülebilir. Bu hayatı tehdit eden bir durumdur ve acil ameliyat gerektirir" şeklinde ifade etti.

