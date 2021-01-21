Kargo paketini alır almaz çöpe atın

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Eğer imza atılması isteniliyorsa, kullanılan kalem gibi araçlara dikkat edilmesi gerekir ve el yıkanmalıdır. Kargo paketini de alır almaz çöpe atıp, içerisindeki ürünü alıp, daha sonra elimizi yıkayıp kullanabiliriz herhangi bir mahsuru olmaz" dedi. Savaşçı, "Virüsün belirli yüzeylerde yaşama süreleri mevcut. Çünkü virüs soğuk ve nemli ortamları sever ve en çok o ortamlarda yaşayabilir. Paketin üzerinde gıda artığı gibi bir madde varsa virüs orada yaşamaya devam edebilir. En çok aktif olduğu süre 2 saattir, 2 saatten sonra bulaşıcılık özelliğini yarı yarıya düşürür. 6 saatin üzerinde de virüs çok yaşamaz. Ancak 9 güne kadar virüslerin belirli yüzeylerde tespit durumu vardır ama bu bulaşıcılığını göstermez; çünkü tamamen yapısı bozulmuştur. Mekanizması çalışmayan bir virüste kişileri herhangi bir şekilde enfekte etmez, hastalandırmaz. Kuryelerden aldığımız ürünlerin dışındaki kutusunu çöpe atıp elimizi yıkadıktan sonra herhangi bir bulaş olayı mümkün değildir. Kargonun içindeki ürününde gelme ve transfer süresi uzun bir süre olduğu için o ürünü dezenfekte etme durumuna geçmeye gerek yok. Ürünleri rahatlıkla kullanabiliriz" şeklinde uyardı.