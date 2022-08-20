kardeşler arası kıskançlık tırnak yediriyor

Uzmanlar, "Evde kardeş varsa kardeş kıskançlığı da tırnak yemeye çok sebep olabilir. Ebeveynler, kardeşler arasında adalet ve eşitlikçi bir tutum içerisinde olmalılar" dedi.



Uzman Psikolog Tülinay Seçkin, tırnak yeme daha çok 3-4 yaşlarında başlayıp ergenlik dönemine kadar devam eden bir tür davranış bozukluğu ya da dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanabileceğini söyledi. Bazen ergenlik döneminden sonra da devam edebileceğine dikkat çeken Seçkin, "Bu, kişi daha çok stres ve baskı altındayken oluşuyor. Stres ve baskı altında oluşmasının dışında özelikle ergenlerde çevrede onay görmeme, stres, korku, endişe gibi durumlarda çok fazla olabiliyor. Çocuklarda ise daha çok psikolojik travmalar, mükemmeliyetçilik kişilik yapısı, aile baskısı, hayal kırıklığı, sabırsızlık gibi durumlarda daha çok görülebiliyor. Bunun dışında aileyi rol model alma; örneğin evde biri tırnak yiyorsa bu şekilde çocuk bunu kopyalama yoluyla taklit ederek aynı davranışı sergileyebiliyor. Bunun çeşitli versiyonları da mevcut. Tırnak kenarındaki derileri yeme, tırnakları yolma ve koparma gibi çocuklarda ve ergenlerde bu davranışlar sıkla görülebiliyor" dedi.