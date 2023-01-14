Karaturplu karışım öksürüğü kesiyor

Şifa deposu karaturp içerisinde filtre edilen zencefil, zerdeçal ve bal karışımı geçmek bilmeyen öksürüğe şifa oluyor. Uzmanlar formülü şu şekilde veriyor: İçi oyulan karaturpun içerisine birer tatlı kaşığı toz zencefil, zerdeçal ve kalan kısmı dolduracak kadar bal ilave ediliyor. Turpta kesinlikle delik açılmıyor. İçi doldurulan turp altına bir bardak yerleştirilerek 24 saat beklemeye bırakılıyor. Turpun filtre ettiği karışım sıvı halde bardakta toplanıyor. Bu karışım 3-4 gün hazırlanarak tüketildiğinde bitmek bilmeyen öksürüğün kesilmesini sağlıyor.

