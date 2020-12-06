Karantinada ekmek yapmaktan vazgeçin

Uzmanlar ise pandemi sürecinde güçlü bir bağışıklığın önemine vurgu yaparak, daha önceki yasaklarda yapılan yanlışların tekrar yapılmaması için uyarılarda bulunuyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, "Bu 2 günü kaliteli beslenerek geçirin. Ev sirkesiyle lahana turşusu kurun, çiğ olarak soğan sarımsak yiyin, balık tüketin" dedi. Aktaş, "Her hafta sonu 2 gün evdeyiz, vaktimiz bol. O vaktimizi bağışıklığımızı güçlendirmek için harcayacağız. Bugüne kadar yaptığımız hatalardan vazgeçebiliriz. O makarnalardan, işlenmiş gıdalardan, cipslerden, gazlı içeceklerden, evde kendi sıktığınız meyve sularından vazgeçin. Hazır gıda almaktan vazgeçin. Evde kendiniz yapın, tencere yemeği pişirin" ifadelerini kullandı. Aktaş, “Şimdi lahana var, lahana turşusu kurun. Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sağlar. Bu hafta sonu kemik suyu kaynatın. Bol bol kemik suyu olsun evinizde 1 hafta boyunca sürekli tüketin. Paça çorbası kaynatın. Bir hafta sonu sakatat pişirin. Hem kendinizin hem ailenizin bağışıklığını güçlendirin” diye konuştu.

