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Karaciğeri güçlendiren bitki: Sünnetlice otu
16 Eylül 2021 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 09:00:00

Karaciğeri güçlendiren bitki: Sünnetlice otu

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Erken evrede hiçbir belirti vermeyen karaciğer rahatsızlıkları, ilerleyen dönemde karında şişkinlik, tırnaklarda matlaşma, cilt renginin sarıya dönerek damarların belirgin hale gelmesi gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor.

Erken evrede hiçbir belirti vermeyen karaciğer rahatsızlıkları, ilerleyen dönemde karında şişkinlik, tırnaklarda matlaşma, cilt renginin sarıya dönerek damarların belirgin hale gelmesi gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Kullanılan ilaçlar karaciğerde metabolize olup süzüldüğü için karaciğerde yorgunluk yapmaktadır. Bazı ağrı kesici ve antibiyotikler toksik etkileri nedeniyle karaciğer hücrelerini öldürebilir. Bu tür ilaçların gereksiz ve sık kullanıldığı durumlarda karaciğer yetmezliğine kadar varan tablolar ortaya çıkabilmektedir. Bitkisel tedavi uzmanlarına göre; sünnetlice otuyla demlenen çay balla karıştırılarak içildiğinde karaciğerde koruyucu etki yaptığı belirtilmektedir. Sünnetlice; alt kısmı tüylü, dişli kenarlı, dalların ucunda koyu sarı renkte toplu çiçekleri olan, Anadolu'da çobanların kökünden sakız yaptığı bir bitkidir. İdrar söktürücü, mideyi rahatlatıcı, yara ve iltihapları geçirici özellikleri de vardır.

Etiketler : Karaciğer sünnetlice otu çay bal
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