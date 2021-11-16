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16 Kasım 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:16 Kasım 2021 Salı 08:00:00

Karaciğerdeki yağlanma organ nakline götürebilir

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Vücudun en büyük organı olan karaciğer 100'den fazla hayati fonksiyonu da sağlıyor. Bu özelliğiyle vücudun fabrikası olarak tanımlanan karaciğerde oluşan herhangi bir sorun hayati tehlikeye de neden olabiliyor.

Vücudun en büyük organı olan karaciğer 100'den fazla hayati fonksiyonu da sağlıyor. Bu özelliğiyle vücudun fabrikası olarak tanımlanan karaciğerde oluşan herhangi bir sorun hayati tehlikeye de neden olabiliyor. Bu tablolar arasında kısaca NASH adı verilen nonalkolik steatohepatit veya diğer adı ile alkole bağlı olmayan karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliğine neden olarak hastaların yaşamak için organ nakline ihtiyaç duymasına sebep oluyor. Memorial Şişli Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Koray Acarlı "Karaciğer yağlanması uzun zamandır bilinen, buna karşın çok önemsenmeyen ancak önlem alınmadığında hayati riske neden olabilen bir durumdur. Her karaciğer yağlanması ciddi boyutlara gelmeyebilir. Karaciğer yağlanması olan hastaların bir kısmında yağlanma karaciğer hücresine zarar verir ve laboratuvar tetkiklerinde karaciğer sağlığını gösteren parametrelerde bazı yükselişler göze çarpar. Biyopsi gibi ileri tetkiklerde de karaciğer hücrelerindeki şişmeler ve bozulmalar net olarak saptanabilmektedir" dedi. Prof. Dr. Koray Acarlı "Eğer karaciğer yağlanması ile mücadele edilemezse hastalar siroz ve karaciğer kanserine yakalanabilmektedir. Bu noktada da karaciğer nakli devreye girmektedir. Canlı vericili nakiller normal kilolu insanlara daha rahat yapılabilmektedir. Çünkü obez ya da aşırı kilolu hastalara vericiden alınan karaciğer yetmeyebilir" diye uyardı.

Etiketler : vücudun fabrikası Prof. Dr. Koray Acarlı obez aşırı kilolu nonalkolik steatohepatit
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