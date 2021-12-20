VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Şi Cinping katil ama harika bir ilişkim var"
Dost ülkeyle Türkiye arasında milyon dolarlık gelişme!
Böyle duyurdular: Elmas alanında iş birliğimiz 'S-400 füzesi hızında' büyüyor
Adana'daki torbacı operasyonlarında 13 tutuklama
Ankara'da yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyon
Elon Musk "Türkiye" baskısına boyun eğmedi!
Fransız askerler itiraf etti: Türklerin yanında savaşırız
Ülke genelinde 'Zehir-2' operasyonu!
BES'te olanlara güzel haber!
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay... Onur Alp Eker'in ölümünde karar verildi
Bakan Koca duyurdu: Yakalanarak gözaltına alındı
Türkiye'nin gözü kritik zirve de!
AB geri durmuyor: Mutlaka masada olmalıyız
İstanbul'a kar yağacak mı?
ABD'li generallerden bomba açıklama! Tarih verip uyardılar
Başkan Erdoğan'dan sert çıkış: Bizimle mücadele edemezsiniz!
ABD'li üst düzey isimden çarpıcı sözler
Önümde duran olursa ezerim!
Sahnede dijital buluşma
Popun kralı da kraliçesi de yok
Sahnede görünmez kaza
Çayın içinde de kafein var
Karabuğday kolesterolü dengeliyor
Uzamış Kovid Sendromu riski kronik hastalıklarda artıyor
20 Aralık 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 09:00:00

Karabuğday kolesterolü dengeliyor

ABONE OL

İçeriğinde bulunan magnezyum, bakır, lif ve bazı aminoasitler karabuğdayı kalp dostu süper gıda yapmaktadır.

İçeriğinde bulunan magnezyum, bakır, lif ve bazı aminoasitler karabuğdayı kalp dostu süper gıda yapmaktadır. Beslenme uzmanları "Karabuğdayda bulunan rutin isimli bir aminoasit kan pıhtısı oluşumunu engellemekte, iltihabı azaltmakta ve kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Yapılan deneylerde de karabuğdayın kötü kolesterol olarak bilinen LDL'yi düşürdüğü iyi kolesterol olarak bilinen HDL'yi de artırdığı gözlenmiştir" diyor.

Etiketler : Karabuğday magnezyum aminoasitler
Hayatımda kimse yok

Hayatımda kimse yok
Vefalı evlat

Vefalı evlat
Mesut Özil şarkı söyleyecek

Mesut Özil şarkı söyleyecek
Beyaz'a dava açıldı: ‘Malvarlığına tedbir konulsun'

Beyaz'a dava açıldı: ‘Malvarlığına tedbir konulsun'
İhtiyaç sahiplerine yardım eli

İhtiyaç sahiplerine yardım eli
Öğrencilerin krema seferberliği

Öğrencilerin krema seferberliği
Anne olmak muhteşem bir duygu

Anne olmak muhteşem bir duygu
Aşı çağrısı

Aşı çağrısı
Kütüphane duvarları tuvale dönüştü

Kütüphane duvarları tuvale dönüştü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER