Karabuğday kolesterolü dengeliyor

İçeriğinde bulunan magnezyum, bakır, lif ve bazı aminoasitler karabuğdayı kalp dostu süper gıda yapmaktadır. Beslenme uzmanları "Karabuğdayda bulunan rutin isimli bir aminoasit kan pıhtısı oluşumunu engellemekte, iltihabı azaltmakta ve kan basıncını düşürerek kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Yapılan deneylerde de karabuğdayın kötü kolesterol olarak bilinen LDL'yi düşürdüğü iyi kolesterol olarak bilinen HDL'yi de artırdığı gözlenmiştir" diyor.