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06 Haziran 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 08:00:00

Kara mantar hastalığı, burun, göz ve beyni etkiliyor

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Hindistan'da Kovid-19 salgınıyla birlikte ilerleyen, 200 can aldıktan sonra Mısır ve Irak'a da sıçrayan kara mantar hastalığı burun, göz ve beyni etkiliyor.

Hindistan'da Kovid-19 salgınıyla birlikte ilerleyen, 200 can aldıktan sonra Mısır ve Irak'a da sıçrayan kara mantar hastalığı burun, göz ve beyni etkiliyor. Mukomirkoz olarak bilinen kara mantarın toprak, bitki, dışkı, küflenmiş ekmek, çürüyen sebze ve meyvelerde bulunan mukor küfüne yol açan mantarla temas sonucu meydana geldiğini belirten Enfeksiyon Uzmanı Uzm. Dr. Bengisu Ay, "En fazla burun, göz ve beyni enfekte eden bu hastalık, insandan insana bulaşmamakla birlikte, zayıf bağışıklık sistemi olanlara saldırarak ciddi enfeksiyonlara hatta ölümlere sebep olabilir. Bazı hastalar ise ancak tek gözleri alınırsa iyileşebiliyor" dedi. Uzm. Dr. Bengisu Ay, "Özellikle kanser, diyabet ve organ nakli hastalarının bu enfeksiyondan daha ağır etkileniyor. Mukormikoz bağışıklığı güçlü olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara yol açmaz. Kanser, diyabet, organ nakli, steroid tedavisi ve bunun gibi bağışıklığı zayıflatan ya da bağışıklığı zayıflatan ilaç kullanan hastalıklar açısından ciddi risk barındırır" diye konuştu.

EN ÖNEMLİ ÖNLEM GIDA HİJYENİ

Buzdolabında muhafaza edilen sebze ve meyvelerin temizliğinden ve tazeliğinden emin olmak gerektiğini belirten Ay, şu değerlendirmelerde bulundu: "Küflenmiş ekmeğin kötü kısmını çıkarıp tüketmeyin. Mantar bulaştığı gıdanın sadece görünen kısmında değildir. Meyveler ve sebzeleri sirkeli suyla iyice yıkayın. Bunun dışında buzdolabının ve ekmek tahtası gibi yemek hazırlama gereçlerinin de temizliğinden emin olmalısınız. Yemek hazırlarken, yerken ve yemek sonrası el hijyenine dikkat etmek alınacak önlemler arasındadır."

Etiketler : Hindistan Kovid-19 salgını kara mantarı
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