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05 Şubat 2022 Cumartesi 07:57:00 - Güncelleme:05 Şubat 2022 Cumartesi 07:57:00

Kanserlerin yüzde 35'i beslenme kaynaklı

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Kovid-19 salgını gündeminin gölgesinde kalan kanser, çağımızın en önemli hastalığı olmaya devam ediyor.

Kanserlere birçok faktörün neden olabileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Şule Olgun, "Kanserlerin yüzde 35'i beslenme kaynaklı. Diğer nedenler ise sırasıyla sigara kullanımı, enfeksiyon, meslek hastalıkları, alkol kullanımı, çevre kirliliği, besin katkı maddeleri ve idiopatik nedenler" ifadelerini kullandı. Kanser tanısı alan bireylerin hayatının beklenmedik bir şekilde değiştiğini ve bireylerin kansere uyarlanmış yeni bir döneme başladığını söyleyen Dr. Olgun, "Kansere yakalanan bireyi cerrahi operasyon, kemoterapi, radyoterapi, hormonaterapi, immünoterapi gibi bir dizi tedavi sürecinin bir ya da bir kaçı ya da tamamı beklemektedir. Tüm bu tedavi sürecini kolay atlatabilmek, kanserin erken evresinde tanı alabilmek için erken tanı yöntemleri olan tarama yöntemlerini iyi bilmek çok önemlidir. Ne kadar erken fark edilirse, tedavi şansı da o derece artmaktadır. Bunun için halkın kanser tarama yöntemleri ve belirtileri hakkında farkındalığının oluşturulması gerekmektedir" dedi.

Etiketler : kanser beslenme şule olgun
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