  • BIST
    1534.62
  • Dolar
    7,0958
  • Euro
    8,5636
  • Altın
    417,8720
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Devletimin askeriyim"
Pandemide dişler daha hızlı çürüdü
Kalp krizi vakaları 20'li yaşlara kadar indi
Kanserin en güçlü düşmanı: Erken tanı
Çocuklar için ‘evde düzenli egzersiz' uyarısı
125 bin yıllık fil fosili bulundu
Aşk yasağına imza atmışlar
Kadir Doğulu eşine bebek gibi bakıyor
"CHP'nin tek işi kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmak"
Ailenin pamuk kalplisi
Sigarayı bıraktı şimdi hayvanları sevindiriyor
31 yıldır yaylada!
Eşi ve oğlunun eli ayağı oldu
Epilepsiyi yendim itirafı
Kutsal toprağım Türkiye
Muharrem İnce istifa etti: CHP artık tabeladan ibaret
Meteoroloji'den flaş uyarı... Kara kış geri dönüyor
Hastalık arama hastalığı pandemide arttı
Kış kentinde KARDA CİRİT
14 Şubat sürprizi
Sokaktaki canlara yardım
İstanbul'a yerleşebilirim
Milli imkanlarla geliştirildi! Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak
Giorgi Janjgava'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
08 Şubat 2021 Pazartesi 15:48:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 17:23:00

Kanserin en güçlü düşmanı: Erken tanı

ABONE OL

Türkiye'de en sık görülen beş kanser türünden biri olan kolon (kalın bağırsak) kanserine, genellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerde rastlanıyor.

Türkiye'de en sık görülen beş kanser türünden biri olan kolon (kalın bağırsak) kanserine, genellikle 50 yaşın üzerindeki kişilerde rastlanıyor. Ancak ülseratif kolit ya da familial polipozis gibi bazı ailesel hastalıkların olması halinde 50 yaş altında hatta 20'li yaşlarda dahi görülebiliyor. Genellikle aşırı yağlı beslenmek ve kızartma türü yiyecekleri tüketmenin hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynadığına işaret eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özcan Gökçe, ayrıca obezite ve sigaranın da birer risk faktörü olarak öne çıktığına dikkat çekti. Prof. Dr. Gökçe, "Kanserin en güçlü düşmanı erken tanıdır" dedi. Prof. Dr. Gökçe, "Kolon kanserinden korunmada beslenme şeklinin yanı sıra 50 yaşın üzerindeki kişilerin düzenli olarak kolonoskopi yaptırması önem taşıyor. Aile öyküsünde tümör olanların her yıl, olmayanların ise beş yılda bir düzenli kolonoskopi yaptırması gerekiyor" diye uyardı.

Etiketler : kanser erken tanı bağırsak kanseri
Maske yanlış yerde!

Maske yanlış yerde!
Gizlice albüm hazırladı

Gizlice albüm hazırladı
Aleyna Tilki için kontrol zamanı

Aleyna Tilki için kontrol zamanı
Türkü de dinlerim, halay da çekerim

Türkü de dinlerim, halay da çekerim
Hüner Coşkuner hayatını kaybetti

Hüner Coşkuner hayatını kaybetti
Cesur kadını anlattı

Cesur kadını anlattı
İzzet'i Tolgahan giydiriyor

İzzet'i Tolgahan giydiriyor
Ekranlara dönüyor

Ekranlara dönüyor
İkinci bebeklerinin adı belli oldu

İkinci bebeklerinin adı belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER