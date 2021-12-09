Kanserin bir nedeni de uzun süren enfeksiyonlar

Kronik enfeksiyon yaşayanlar ve bağışıklık sistemi düşük kişilerin risk altında olduğunu söyleyen uzmanlar uyardı: "Uzun süren enfeksiyonlar, kansere yakalanma riskini artırıyor."



2020 yılı istatistiklerine göre 185 ülkede 36 farklı kanser türü, kansere bağlı 19,3 milyon yeni vaka ve 10 milyon ölüm bildirilmiştir. Her geçen yıl artan küresel kanser yükü pek çok etkene bağlı olsa da ilginç olan mikroorganizmaların da farklı mekanizmalarla kanser sebepleri arasında yer almasıdır. Mikrobiyolog Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, "Virüsler ve bakteriler başta olmak üzere parazitlerin de dahil olduğu mikroorganizmalar, kanser oluşumunu tetikleyici genlerin (onkogenler) salınımını arttırarak ve kronik enfeksiyonlarla birlikte hastanın bağışıklık sistemini düşürerek ya da enfekte ettiği bireyin hücrelerinde mutasyona neden olarak kansere neden olabilirler. Bu durum her enfekte hastanın kansere yakalanacağı anlamına gelmese de kronik enfeksiyon yaşayanlar ve bağışıklık sistemi düşük bireyler risk altındadırlar" dedi.

MEYVE-SEBZEDEN PARAZİT BULAŞIR

Vücutta çeşitli bölgesindeki hücrelerin aşırı ve kontrolsüz çoğalması olarak tanımlanan kansere neden olan etkenler arasında mikroorganizmaların da önemli bir yer tuttuğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, bakteri ve virüslerin yanında parazitlerin de kansere neden olabildiğine dikkat çekerek, "Özellikle çiğ et ve iyi yıkanmamış meyve-sebzeden bulaşan parazitler, insanlarda ömürleri boyunca yaşayabilir ve kronik enfeksiyonlara neden olabilir. Chlamydia trachomatis, serviks ve rahim ağzı kanserlerine, Schistosoma haematobium ise mesane kanserlerine neden olurken, bazı parazitik kurtlar da safra kesesi, karaciğer ve pankreas kanserlerinin oluşumunu tetiklemektedir" diye konuştu.