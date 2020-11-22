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22 Kasım 2020 Pazar 13:46:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 07:13:00

Kanserin altından D vitamini eksikliği çıkabilir

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Dünya Sağlık Örgütü D vitamini eksikliğini kolon kanseri için risk faktörü olarak belirledi.

Yapılan çalışmalar özellikle D vitamini seviyesi 12 ng/ml altında ise kolon kanseri riskinin belirgin olarak arttığını gösteriyor. Meme kanseri ve prostat kanserinin de D vitamini eksikliği ile ilişkisini gösteren araştırmalar mevcut. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, birçok hastalığın altında D vitamini eksikliğinin yattığına dikkat çekti. Doç. Dr. İlhan, son yıllarda yapılan çalışmalarda D vitamininin kalsiyum ve kemik sağlığı dışında da etkilerinin kanıtlandığını belirterek “D vitamini şu ana kadar otoimmün hastalıklar ve enfeksiyonlara yatkınlık açısından 2 alanda incelendi. Bağışıklık sisteminin aşırıya kaçıp kendi hücresine reaksiyon başlatmasına ‘Otoimmün hastalıklar’ diyoruz. Bağışıklık sisteminin kendi vücut hücresine saldırma hali örneğin tiroide karşı olursa haşimato, cilde karşı olursa vitiligo (ala hastalığı), pankreasa karşı olursa tip 1 diyabet, ince bağırsağa karşı olursa çölyak hastalığı, ekleme karşı olursa romatoid artrit, beyine karşı olursa multiple skleroz gibi hastalıklar gelişir” dedi.

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