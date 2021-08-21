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21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:00:00

Kanseri tetikleyen hastalık: Diyabet

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Diyabet yani şeker hastalığı özellikle meme, kolon, pankreas, karaciğer ve rahim kanseri riskinin artmasına sebep oluyor.

Yapılan araştırmalara göre diyabetli hastalarda kanserin görülme sıklığı diyabetik olmayanlara göre daha yüksektir. Diyabetik hastalarda kanserin yüksek görülmesinin başlıca nedenleri yaş, cinsiyet, obezite, sigara, diyet, fiziksel inaktivite ve alkol tüketimi gibi ortak risk faktörlerin her iki hastalık grubunda bulunmasıdır. Hiperglisemi (şeker yüksekliği), insulin-benzeri büyüme faktörleri ve insulin direnci-hiperinsulinemi kanser ve diyabet arasındaki ilişkiyi gösteren en önemli biyolojik mekanizmalardır. Doç. Dr. Yakup Bozkaya "Kanser ve diyabet için ortak olarak görülen risk faktörlerini ortadan kaldırmak gerekir. Bunun için sigaranın ve alkolün bırakılması, düzenli egzersiz yapılması ve sağlıklı beslenme çok önemlidir. Besin olarak tam tahıldan zengin, yağ oranı az proteinli gıdalar ve bol sebze meyve tüketilmesi gereklidir. İşlenmiş et ve benzeri ürünler, yüksek kalorili ve şekerli gıdalardan uzak durulmalıdır" dedi.

TARAMALAR İHMAL EDİLMEMELİ

"Diyabetik kişilerde dikkatler diyabet tedavi ve ilişkili problemlere yoğunlaştığından kanser taraması dikkatten kaçabilmektedir" diyen Doç. Dr. Yakup Bozkaya şunları dile getirdi: "Normal sağlıklı bireyler gibi diyabetik kişilerde kanser taramasını yapmalıdır. Çünkü erken evrelerde tespit edilen tümör de hastalığı tamamen tedavi etme şansı artar. Bu nedenle diyabetik bir hastanın 50 yaşından itibaren kolon kanseri taraması için kolonoskopi yaptırması ayrıca kadın hastalarda meme kanseri taraması için mamografi ve rahim ağzı kanseri taraması için pap-smear testi yaptırması önerilir. Pankreas kanseri ve diyabet ilişkisi net bilindiğinden, ailesel diyabet öyküsü olmayan ileri yaş başlangıçlı diyabetik bir hastada pankreas kanseri taraması yapmak gerekir."

SAĞLIKLI BESLENEREK RİSKİ AZALTIN

Günümüzdeki tedaviler ile şeker hastalarında kanser riskini tamamen sıfırlamak mümkün değildir. Ancak mevcut ortak risk faktörlerin ortadan kaldırılması, dengeli ve sağlıklı beslenme ile ideal kilonun sağlanması ve düzenli kanser taramasının yapılması ile risk önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Kanser ve diyabet ilişkisi çok karmaşık ve bunun aydınlatılması önemli olacaktır. Bu iki hastalığın neden sonuç ilişkisi mi yoksa aynı risk faktörlerinden dolayı mı ortaya çıktığı ilerleyen zamanlarda yapılabilecek bilimsel çalışmalar sonucunda aydınlatılması ile tedavilerin geliştirmesi açısından önemli olacaktır.

Etiketler : diyabet şeker yüksekliği şeker hastalığı kanser sağlık haberleri
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