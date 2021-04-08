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08 Nisan 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 08:00:00

Kanseri sinüzitle karıştırmayın

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Prof. Dr. Tolga Kandoğan sinüs ve burun boşluğu kanserlerinin uzun süre sinüzit benzeri şikayetlere yol açtığını belirtti.

Sinüs ve burun boşluğu kanserlerinin uzun süre sinüzit benzeri şikayetlere yol açtığını belirten Prof. Dr. Tolga Kandoğan, "Bu kanserler çok büyüdüklerinde kendini yüzde ağrı, şişlik, burun tıkanıklığı ve burun kanaması belli eder. Bunun yanı sıra baş ağrısı, uyuşma, duyu kaybı gibi nörolojik; göz kapağı düşmesi, çift görme ve dişlerde sebebi açıklanamayan ağrı ve sallanma gibi diş bulguları meydana gelebilir" dedi. Sinüs ve burun boşluğu kanserlerinin birçok belirtisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Kandoğan, şöyle devam etti: "Erkeklerde daha sık görülür. Özellikle 50 yaş üzerinde izlenir. Sinüs ve burun boşluğu kanserleri erken dönemde bulgu vermese de uzun süre sinüzit benzeri şikayetlere neden olur. Bazen damakta şişlik, ağız içinde yara izlenebilir. Tutulum yerine göre çiğneme zorluğu ve çene açamama dahi meydana gelebilir. Tanı için rutin KBB muayenesine ek olarak bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) den faydalanılmaktadır. Tanı biyopsi ile konur. Tedavisi öncelikle cerrahi ve radyoterapi kombinasyonundan oluşmaktadır ve kanserli bölge hayati önem taşıyan yapılara yakın olduğu için zordur. Kemoterapi ileri veya tekrarlayan vakalarda daha yoğun olarak kullanılmaktadır."

Etiketler : kanser sinüzit tolga kandoğan
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