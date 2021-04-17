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17 Nisan 2021 Cumartesi 09:31:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 09:31:00

Kansere aromaterapi kalkanı

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Günde bir kaç damla yağ ya da bala karıştırıp içilen bitkisel yağlar kanserli hücre oluşumunu önlüyor. Konsantrasyon bozukluğu ve depresyona çare olabiliyor.

MEMEDER'in kurucularından, fitoterapi ve aromaterapi uzmanı Eczacı Özlem Pamuk Yıldız, 2007'de yendiği meme kanseri sonrası doğal hayata yöneldi. "Ya kaç ya da savaş" tezinden savaşmayı seçen Yıldız, eczacı olmanın da etkisiyle doğal yaşamı seçerek tarihi 8 bin yıl öncesine dayanan bitkilerin doğal gücünü keşfetti. Yıldız, profesyonel eğitimler alarak kendi markasını da kurdu. "Doğada ihtiyacımız olan her şey var" diyen Yıldız, aromaterapinin faydalarını, kansere etkisini AKŞAM'a anlattı:

BİTKİ ÇAYLARI TEHLİKELİ OLABİLİR

"Kanser tedavisi; şok, stres, üzüntü, bulantı, halsizlik ya da radyasyon yanığı gibi komplikasyonları da beraberinde getiriyor. Hekim tedavisi devam ederken aromaterapiden yardım almak da yaşamı rahatlatıyor. Kişi kemoterapi alıyorsa, ilaçları ile etkileşmemesi adına, herhangi bitkisel takviye önermiyoruz. Kemoterapi almıyorsa ya da sağlıklı bir kişi de antikanser yağlar, bitkiseller kullanabilir. Antikanser etkili sabit ve uçucu yağlar var, bunlar dönüşümlü olarak kullanılabilir. Bitkisel ürünler ya 1 ay kullanılıp 15 gün ara verilerek ya da 3 ay kullanılıp 1 ay ara verilecek şekilde kullanılmalıdır. Bu ürünler asla ara vermeden kullanılamaz. Bitki çayları da mutlaka eczacıya danışılarak kullanılmalıdır."

UYKU BOZUKLUĞU VE STRESE BİREBİR

"Meme kanseri tedavisi sonrası kolda oluşan lenfödem meme kanserinde en sık görülen komplikasyonlardan biri. Bu komplikasyon, aromaterapik yağlar ile formülize edilmiş bir yağ karışımıyla doğru uygulamayla tamamen iyileşebiliyor. Ayrıca aromaterapi ile stres ve uyku bozuklukları, ağrı, immun sistem güçlendirme, enfeksiyon hastalıkları, yaşlı hasta bakım ve psikolojisi, bilişsel bozukluklar, konsantrasyon bozuklukları gibi bir çok hastalıkta iyi olma hali sağlanabiliyor."

Hangi yağ nasıl kullanılır?

Anti-kanser, antioksidan nar çekirdeği yağı, üzüm çekirdeği yağı, çörek otu yağı, incir çekirdeği vb. yağlar dahilen alınmalı. Uçucu yağlardan limon, bergamot, portakal, çay ağacı, copaiba (pelesenk yağı), frankincense, biberiye, adaçayı, kekik timol tipi çok kuvvetli anti-kanser yağlardır. Bu yağların, içeriğinde bulunan terpen moleküllerinden dolayı anti-proliferatif (kontrolsüz çoğalmayı önleyici), nekrozis (kanser hücresini öldürme), apoptozis (saçmalayan, kontrolsüz çoğalan hücreyi yok etme) uyarıcı etkileri var. Günde 1-2 damla yağ ya da bala (yağın tadına bağlı olarak) karıştırıp içilebilir. Yara iyileşmelerinde ise ölmezçiçek yağı, belli bir ölçüde doku onarıcı nar çekirdeği yağıyla karıştırıp kullanılabilir."

Etiketler : kanser özlem pamuk yıldız aromaterapi
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