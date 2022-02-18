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18 Şubat 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 08:30:00

Kanser vakaları 10 yılda 5 milyon arttı

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Kanserle ilgili yapılan araştırmalara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi.

Kanserle ilgili yapılan araştırmalara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Amerikan Tıp Birliği Dergisi JAMA'nın açıkladığı son rapora göre dünyada kanserin son 10 yıl içerisinde artış gösterdiğini belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Rapora göre 2010 yılında 18.7 milyon olan yeni kanser vakası 2019 yılında 23.6 milyona çıktı. Kansere bağlı ölümler de yine 2010 yılında 8.2 milyon iken 2019 yılında 10 milyona ulaştı" açıklamasında bulundu. Turhal, araştırmada, kanser türlerinden en çok soruna yol açan akciğer kanseri ilk sırada yer alırken, ikinci sırada kalın bağırsak kanseri, üçüncü sırada mide kanseri ve dördüncü sırada ise meme kanserinin yer aldığını belirtti.

Etiketler : Kanser vakaları 10 milyon Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal
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