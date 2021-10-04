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04 Ekim 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 08:30:00

Kanser tedavisinde müzik önerisi

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Kanser hastalarında yorgunluk oldukça sık rastlanan önemli bir sorun olmasına rağmen bu sorunun tedavisine yönelik tedavi yöntemleri oldukça kısıtlı. Y

Kanser hastalarında yorgunluk oldukça sık rastlanan önemli bir sorun olmasına rağmen bu sorunun tedavisine yönelik tedavi yöntemleri oldukça kısıtlı. Yakın zamanda kansere bağlı yorgunluk şikayetiyle hastaneye yatırılan hastalara müzik tedavisi yapılmasıyla ilgili bir çalışmanın sonuçlarını açıklayan Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "ABD'deki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde 436 hasta ile gerçekleştirilen araştırmaya göre tamamlayıcı tıp uygulamaları içerisinde 20-30 dakika uygulanan aktif müziğin, hastaların yorgunluklarının azalmasına katkıda bulunduğu gösterilmiştir" açıklamasında bulundu.

YORGUNLUK HİSSİNİ YOK EDİYOR

Kansere bağlı yorgunluğun kanser tedavisi gören hastaların yaklaşık yüzde 90'ında görüldüğünü belirten Prof. Dr. Serdar Turhal, "Araştırma 436 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Bu hastalar kan kanseri, meme kanseri, sindirim sistemi kanseri ve jinekolojik kanserleri olan hastalardı. Bu hastalardan 360 tanesine aktif müzik tedavisi, 76 tanesine de pasif müzik tedavisi uygulanmıştır. Bu tedavi uygulamalarının süresi 20-30 dakika ile sınırlıdır. Sonrasında hastaların yorgunluğu değerlendirilmiştir. Bu çalışmada pasif müzik tedavisine kıyasla aktif müzik tedavisinin daha yüksek oranda hastaların kendisini iyi hissetmesine ve yorgunluklarının azalmasına katkıda bulunduğu gösterilmiştir" şeklinde konuştu.

Etiketler : Kanser tedavisi müzik önerisi YORGUNLUK HİSSİ
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