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15 Ocak 2021 Cuma 19:51:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 17:26:00

Kanser hastaları Kovid-19 aşısı olmalı

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Çok yakın bir zaman içerisinde risk grubunda olan insanlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanacak.

Kanser hastaları ve yakınlarının “Kanser hastalarına Kovid-19 aşısı yapılmalı mı?” sorusunun yanıtını merak ettiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Hastanın genel durumunun iyi olması durumunda aşı olunmasını öneriyoruz” açıklamasında bulundu.

Turhal, “Toplumda uygulanması planlanan, değişik teknolojilerle üretilen Kovid-19 aşılarının hiçbiri canlı virüs aşısı değildir. Yapılan çalışmaların kanser hastalarını içermemesi ve beklenen etkinliğin özellikle aktif kemoterapi alan hastalarda düşük olacağı öngörülmekle birlikte, kanser hastalarına bu aşılardan herhangi birinin yapılmasının hastalarda koronavirüs enfeksiyonu riskini azaltacağı düşünülerek sağlık bakanlığının onayladığı aşılardan birini yaptırmasını öneriyoruz” dedi.

Etiketler : kanser Serdar Turhal koronavirüs sağlık aşı
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