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15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:30:00

Kandaki protein ‘kanser riskini' önceden gösteriyor

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Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Şeker hastalığı ve kanser gelişim riskinin daha fazla olduğunun önceden saptanması, koruyucu bazı yaklaşımlar açısından kıymetli olabilir" dedi.

Prostatin epitel hücrelerinde bulunan bir protein ve vücuttaki tuz dengesi ve kan basıncını düzenlediği bilgisini veren Coşkun, "Aynı zamanda kan şekeri regülasyonu ile ilgisi etkisi de bulunmakta. Şeker hastalığı olan bireylerde pankreas, rahim ve karaciğer kanseri başta olmak üzere bazı kanserlerin daha sık görüldüğünü biliyoruz. Yapılan çalışmada saptanan sonuçlar gerçekten çok önemli. Şeker hastalığı ve kanser gelişim riskinin daha fazla olduğunun önceden saptanması koruyucu bazı yaklaşımlar açısında kıymetli olabilir. Ayrıca bu ilişkideki mekanizmanın çözülmesi ile tedavide de büyük yol alınabilir. Bu sonuçların pratik hayatımıza girebilmesi için ülkemiz dahil tüm toplumları kapsayan daha büyük katılımlı çalışmalar yapılmasına ihtiyaç var" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : kan protein kanser
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