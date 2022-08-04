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04 Ağustos 2022 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 09:30:00

Kanayan burun tıkanmamalı

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Yaz aylarında birçok kişide görülen sık ve tekrarlayan burun kanaması şikayetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, "Alarmda olmak ve işin uzmanına başvurmak gerekir" dedi.

Yaz aylarında birçok kişide görülen sık ve tekrarlayan burun kanaması şikayetlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, "Alarmda olmak ve işin uzmanına başvurmak gerekir" dedi. Burun kaynaklı kanamaların tramvaya bağlı olabileceğini belirten Op. Dr. Deniz Dilek, "Bunlar, kuvvetli sümkürme, aspirin kullanımı ve alerjik nedenlerdir. Özellikle çocuklarda dijital travma dediğimiz parmakla kaşıma durumlarında kanamalar olabilmektedir. Seconder nedenler arasında ise en sık karşımıza çıkanlar. Kanama bozuklukları, A vitamini eksikliği, aspirin gibi ilaçlar kullanmak sayılabilir" dedi. Ani şekilde burun kanamasına maruz kalındığında nasıl müdahale edilmesi gerektiğini belirten Dilek, "Kanama durumunda kişi, başparmak ve işaret parmağını burun uç kısmını sıkıştırarak, yaklaşık beş dakika boyunca çenesini ve kafayı tamamen öne eğip beklemeli. Durmadığı, sık tekrarlandığı ve fazla miktarda meydana geldiği takdirde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. Burnu tıkamak yanlış bir uygulama, çünkü mukozayı daha da travma tize edebileceğinden kanama miktarı artabilir. Bunu yapmamak lazım" şeklinde konuştu.

Etiketler : Kanayan burun tıkanmamalı burun KANAMA
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