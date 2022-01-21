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21 Ocak 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:21 Ocak 2022 Cuma 07:30:00

Kan verdikten sonra sıcakta durulmamalı

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Kanın, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir ürün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız, kan bağışı yapabilmek için 50 kilonun üzerinde olunması gerektiğini belirtti.

Kanın, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir ürün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız, kan bağışı yapabilmek için 50 kilonun üzerinde olunması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Yıldız, 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyin kan bağışı yapabileceğini söyledi. Kadınların 120 gün, erkeklerin ise 90 gün arayla kan bağışlayabileceklerini belirten Prof. Dr. Yıldız, yılda 3-4 kez kan bağışı yapılabileceğini kaydetti. Kan bağışladıktan sonra uyulması gereken kurallardan da söz eden Prof. Dr. Menziletoğlu Yıldız, bu işlemden sonra bol sıvı tüketilmesi gerektiğini, ilk 4 saat aşırı sıcak ortamlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Etiketler : sıcakta durulmamalı Prof. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız kan bağışı
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