Kan verdikten sonra sıcakta durulmamalı

Kanın, kaynağı insan olan ve elde edilmesi için başka alternatifi olmayan bir ürün olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şule Sultan Menziletoğlu Yıldız, kan bağışı yapabilmek için 50 kilonun üzerinde olunması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Yıldız, 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyin kan bağışı yapabileceğini söyledi. Kadınların 120 gün, erkeklerin ise 90 gün arayla kan bağışlayabileceklerini belirten Prof. Dr. Yıldız, yılda 3-4 kez kan bağışı yapılabileceğini kaydetti. Kan bağışladıktan sonra uyulması gereken kurallardan da söz eden Prof. Dr. Menziletoğlu Yıldız, bu işlemden sonra bol sıvı tüketilmesi gerektiğini, ilk 4 saat aşırı sıcak ortamlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

