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05 Aralık 2020 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:05 Aralık 2020 Cumartesi 10:01:00

Kan grubuna güvenip tedbiri bırakmayın

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Araştırmalar koronavirüs ile kan grupları arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor. 0 kan grubundaki kişiler koronavirüsü daha hafif, B kan grupları ise ağır geçiriyor, AB olanlarda ise can kaybı daha fazla! Ancak hangi kan grubunda olursak olalım, tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde önemli bilimsel veriler de ortaya çıkıyor. Bunlar arasında New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada koronavirüs ile kan grupları arasındaki bağlantı öne çıktı. VM Medical Park Pendik Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, 0 kan grubundaki kişilerin koronavirüsü daha hafif, B kan grubundakilerin ise ağır geçirdiğini belirterek, kan grubu AB olanlarda ise can kaybı veya yoğun bakım sürecine daha fazla rastlanıldığını söyledi. Uzm. Dr. Betül Kaya, kan gruplarının koronavirüsten koruyucu bir yönü olmadığını vurgulayarak uyarılarda bulundu.

0 KAN GRUBU DA YAKALANIYOR

Kan gruplarıyla ilgili yapılan araştırmalarda ortak verilerin ortaya konduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaya, A kan grubundaki kişilerin koronavirüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğunu, B kan grubundakilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini belirtti. AB kan grubuna sahip kişilerde ise can kaybının fazla olduğunun belirlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Betül Kaya, “0 kan grubu olan kişilerin koronavirüs salgınını daha hafif atlattığı ortaya çıktı. Ama bu, 0 kan grubuna sahip kişilerin koronavirüse yakalanmayacağı anlamına gelmiyor. Şunu unutmamak lazım, hangi kan grubuna sahip olursak olalım tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor” dedi.

GENÇLERDE DE AĞIR SEYREDEBİLİR

Uzm. Dr. Betül Kaya, “Koronavirüs enfeksiyonunun ilk ortaya çıktığı dönemlerde yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda hastalığın ağır seyrettiği düşünülüyordu. Ancak genç ve kronik hastalığı olmayan kişilerin de hastalığı ağır geçirdiği görüldü” diye konuştu. Yine yapılan araştırmalarda insanların D vitamini seviyelerinin de koronavirüse yakalanmama ve atlatmada etkili olduğunun belirlendiğini söyleyen Uzm. Dr. Kaya, D vitamininin solunum yolu enfeksiyonlarında koruyucu bir rolü olduğunun altını çizerek “D vitamini, bağışıklık sistemini düzenleyici ve iltihap azaltıcı etkisinden dolayı solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla kullanıyor. Koronavirüs enfeksiyonlarında da hastaların D vitamini seviyelerinin ne düzeyde olduğu araştırıldı. D vitamini seviyesi 30 nanogram/mililitre üzerinde olan hastaların koronavirüsü daha hafif atlattığı belirlendi” ifadelerini kullandı.

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