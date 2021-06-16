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16 Haziran 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:16 Haziran 2021 Çarşamba 10:00:00

Kan bağışlamanın faydası çok zararı yok

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Kan, vücudumuzda damarlarımızda dolaşan, doku ve organlara oksijen ve gerekli besin maddelerini taşıyıp vücutta oluşan toksik maddeleri dokulardan uzaklaştıran, yaşamsal öneme sahip çok değerli bir sıvıdır. Üretimi erişkin insanda kemik iliğinde olur. Kan, sıvı ve şekilli elemanlardan oluşmaktadır; su, protein, bağışıklık hücreleri gibi çok önemli hücreleri ihtiva eder.

Kan, vücudumuzda damarlarımızda dolaşan, doku ve organlara oksijen ve gerekli besin maddelerini taşıyıp vücutta oluşan toksik maddeleri dokulardan uzaklaştıran, yaşamsal öneme sahip çok değerli bir sıvıdır. Üretimi erişkin insanda kemik iliğinde olur. Kan, sıvı ve şekilli elemanlardan oluşmaktadır; su, protein, bağışıklık hücreleri gibi çok önemli hücreleri ihtiva eder. Dünya Kan Bağışçıları Günü'ne dair açıklama yapan Amerikan Hastanesi'nden Doç. Dr. Deram Büyüktaş "Her insan hayatında bu değerli sıvının hastalık, kaza, ameliyat gibi sebeplerle eksilmesi sonucu kanın dışarıdan verilmesine ihtiyaç duyabilir" dedi. Doç. Dr. Deram Büyüktaş, "Kan bağışının pek çok yararı bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi, bir hayat kurtarmak ve bir başkasının sağlığına kavuşmasına katkıda bulunmaktır. Bu ise kan bağışlayan kişiyi manevi açıdan tatmin eder. Ayrıca, kan bağışladığınızda küçük bir sağlık kontrolünden geçmiş olursunuz; tansiyon ve nabız gibi parametreleriniz ölçülür, kan grubunuz tespit edilir, kan sayımı yapılır ve kanınız belli başlı bulaşıcı enfeksiyon hastalıkları (sifiliz, Hepatit B, C, HIV vb.) açısından testlere tabi tutulur. Üstelik kan bağışının yan etkisi yok denecek kadar azdır" diye konuştu.

Etiketler : Kan bağışlama fayda zarar Kan
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