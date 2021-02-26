Kalp yorgunluğuna çare öneriler

Aile öyküsü, cinsiyet veya yaş gibi bazı risk faktörlerini değiştiremezsiniz, ancak kalp hastalığı riskinizi azaltabilirsiniz. Prof. Dr. Bilal Boztosun, Kalbiniz için yapabileceğiniz en iyi şeylerden biri sigara, elektrikli sigara, nargile veya dumansız tütün kullanmayı bırakmak. Kalp hastalığı riski, sigarayı bıraktıktan bir gün sonra bile düşmeye başlar. Sigarasız geçen bir yılın ardından, kalp hastalığı riskiniz sigara içen kişinin yaklaşık yarısına düşer. Ne kadar uzun süre veya ne kadar sigara içersen iç, sigarayı bırakır bırakmaz ödül kazanmaya başlayacaksınız" dedi. Boztosun, uykusuzluğun sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek yeterince uyumayan kişilerde obezite, yüksek tansiyon, kalp krizi, şeker hastalığı ve depresyon riskinin daha yüksek olduğunu aktardı. Çoğu yetişkinin her gece en az yedi saat uykuya ihtiyacı olduğunu ifade eden Boztosun, "Hayatınızda uykuyu bir öncelik haline getirin. Her gün aynı saatlerde yatıp uyanarak bir uyku programı belirleyin ve buna bağlı kalın. Yatak odanızı karanlık ve sessiz tutun, böylece uyumayı kolaylaştırın" önerilerinde bulundu.

