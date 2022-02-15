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15 Şubat 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 09:00:00

Kalp krizi ve felce karşı C vitamini tüketin

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Kış aylarında havanın iyice soğumasıyla birlikte özellikle 65 yaş üstü hastalarda kalp krizi, felç, ve benzeri hastalıklarda artış yaşanırken, uzmanlar bu riskleri azaltmak için vatandaşlara iki veya üç kat olacak şekilde uygun kıyafet seçmeleri, özellikle C vitamininin yüksek olduğu yiyecekler, mevsimsel taze meyve, sebze tüketmeleri, yoğun kafein ve alkol tüketiminden kaçınmaları gerektiğine dikkat çekti.

Kış aylarında havanın iyice soğumasıyla birlikte özellikle 65 yaş üstü hastalarda kalp krizi, felç, ve benzeri hastalıklarda artış yaşanırken, uzmanlar bu riskleri azaltmak için vatandaşlara iki veya üç kat olacak şekilde uygun kıyafet seçmeleri, özellikle C vitamininin yüksek olduğu yiyecekler, mevsimsel taze meyve, sebze tüketmeleri, yoğun kafein ve alkol tüketiminden kaçınmaları gerektiğine dikkat çekti. Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Münevver Sarı "Kalp krizi ve felçten korunmada beslenme önemli. Mideyi tıka basa doldurmamalıyız. Mevsimsel taze meyve, sebze tüketimi, özellikle C vitamininin yüksek olduğu vitaminli yiyecekler tüketmeliyiz. Yoğun kafein ve alkol tüketiminden kaçınılmalıyız. Sigara kullanımı mutlaka azaltılmalı. Yine sıvı alımına da dikkat edilmelidir. Bu dönemde artan viral üst solunum yolu enfeksiyonları hem tansiyon yüksekliği hem de kalp yetmezliğinin klinik kötüleşmeye neden olmakla birlikte, miyokardit dediğimiz kalp kası inflamasyonuna neden olarak da kalp yetmezliği gelişmesinde rol oynayabilir. Bu nedenle özellikle 65 yaşın üzerinde kronik kalp hastalığı olanlar, kalp yetmezliği ve kronik akciğer hastalığı olanların grip aşısını ve zatürre aşılarını mutlaka yaptırmalıdırlar" diye konuştu.


Etiketler : Kalp krizi felç Uz. Dr. Münevver Sarı
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