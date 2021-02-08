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08 Şubat 2021 Pazartesi 15:50:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 16:48:00

Kalp krizi vakaları 20'li yaşlara kadar indi

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Uzmanlar son yıllarda kalp krizinin özellikle genç erkeklerde 20 ile 30'lu yaşlar arasında sık görülmeye başladığını belirterek, "Özellikle salgın döneminin yaşam şeklinde oluşturduğu değişikliği genetik olarak kalp hastalıklarına yatkın kişiler için risk oluşturuyor" dedi.

Uzmanlar son yıllarda kalp krizinin özellikle genç erkeklerde 20 ile 30'lu yaşlar arasında sık görülmeye başladığını belirterek, "Özellikle salgın döneminin yaşam şeklinde oluşturduğu değişikliği genetik olarak kalp hastalıklarına yatkın kişiler için risk oluşturuyor" dedi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Yaşantınızda yapacağınız değişiklikler hayat kurtarır. Kalp krizinde riskler, özellikle genetik devreye girdiğinde yükseliyor. Aile geçmişinde kalp hastalığı olanlar için birincil koruma, çok önemli. Kardiyovasküler atakların, genetik kodlar haricinde son yıllarda kişilerin yaşam tarzındaki değişikliklerle direk olarak ilgisi bulunuyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : kalp krizi bilal boztosun Kardiyovasküler ataklar
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