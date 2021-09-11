Kalp kapaklarındaki bozulmalar bazen hiçbir belirti vermiyor

Sürekli dinlenmeden açılıp kapanan kapaklar, yeterli açılamadığı ya da kapanamadığında çeşitli sağlık sorunlarının yaşanmasına neden oluyor. Doç. Dr. Yaman Zorlutuna, kalp kapaklarındaki bozulmaların bazen hiçbir belirti vermediğini ve yıllarca bu sorunla yaşayıp haberi olmayan insanların olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Dolaşım sistemimizin pompası olan kalp, dört odacıktan oluşuyor ve dört kapağı bulunuyor. Sürekli dinlenmeden açılıp kapanan kapaklar, yeterli açılamadığı ya da kapanamadığında çeşitli sağlık sorunlarının yaşanmasına neden oluyor. Kalp odacıkları içinde bulunan kanın akımını yönlendiren, her kalp atımı ile birlikte açılıp kapanan kalp kapakları triküspit kapak, pulmoner kapak, mitral kapak, aort kapağı olmak üzere vücudumuzda dört adet bulunuyor. Kalp kapak hastalıklarının yurdumuzdaki en önemli nedeni, çocukluk veya gençlik döneminde geçirilen akut eklem romatizmasının kalpte yaptığı tahribattır. Ayrıca hastalıklar, doğumsal (konjenital) veya dejenerasyona bağlı da gerçekleşebilir. Nedeni fark etmeksizin kalp kapaklarındaki hasar iki temel sonuç doğuruyor, kapak yetmezliği ve kapak darlığı."

