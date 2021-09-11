VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Gül açıkladı: Yıl bitmeden temelini atacağız
Konser heyecanı
Sahneleri özlemişim
Roman gitarla tanıştı
Türkiye düşmanları yeniden sahnede!
Narin aile okulunda
Evliliklerinde hassas süreçteler
Kalp kapaklarındaki bozulmalar bazen hiçbir belirti vermiyor
Kız çocuklarına dikkat... Obezite erken ergenliği artırıyor!
Teknolojinin artırdığı hastalık: BOYUN DÜZLEŞMESİ
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 11 Eylül
Etiyopya 2014'e hazırlanıyor
Türkiye'de koronavirüste son 24 saatte 214 kişi hayatını kaybetti
Baykar'a boykot çağrısında bulundular
Okullarda PCR testi nasıl olacak?
Dışişleri'nden Arap Ligi'ne tepki
Başkan Erdoğan'dan enflasyonla mücadele mesajı
Ford Futgolf Ligi'nin 4. etabı 9-12 Eylül'de yapılacak
Başkan Erdoğan'dan 'Fatih' tepkisi: Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun
Düzensiz göç hareketlerine karşı teyakkuza geçildi
A Milli Takımda dönemi bitti
Mikati, kabine üzerinde Cumhurbaşkanı ile anlaştı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9'u FETÖ mensubu 11 kişi Edirne'de yakalandı
Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat vefat etti
11 Eylül 2021 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:11 Eylül 2021 Cumartesi 08:30:00

Kalp kapaklarındaki bozulmalar bazen hiçbir belirti vermiyor

ABONE OL

Dolaşım sistemimizin pompası olan kalp, dört odacıktan oluşuyor ve dört kapağı bulunuyor.

Sürekli dinlenmeden açılıp kapanan kapaklar, yeterli açılamadığı ya da kapanamadığında çeşitli sağlık sorunlarının yaşanmasına neden oluyor. Doç. Dr. Yaman Zorlutuna, kalp kapaklarındaki bozulmaların bazen hiçbir belirti vermediğini ve yıllarca bu sorunla yaşayıp haberi olmayan insanların olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Dolaşım sistemimizin pompası olan kalp, dört odacıktan oluşuyor ve dört kapağı bulunuyor. Sürekli dinlenmeden açılıp kapanan kapaklar, yeterli açılamadığı ya da kapanamadığında çeşitli sağlık sorunlarının yaşanmasına neden oluyor. Kalp odacıkları içinde bulunan kanın akımını yönlendiren, her kalp atımı ile birlikte açılıp kapanan kalp kapakları triküspit kapak, pulmoner kapak, mitral kapak, aort kapağı olmak üzere vücudumuzda dört adet bulunuyor. Kalp kapak hastalıklarının yurdumuzdaki en önemli nedeni, çocukluk veya gençlik döneminde geçirilen akut eklem romatizmasının kalpte yaptığı tahribattır. Ayrıca hastalıklar, doğumsal (konjenital) veya dejenerasyona bağlı da gerçekleşebilir. Nedeni fark etmeksizin kalp kapaklarındaki hasar iki temel sonuç doğuruyor, kapak yetmezliği ve kapak darlığı."

Etiketler : kalp sağlığı yaman zorlutuna kalp kapakları
Venedik'te ödüllendi

Venedik'te ödüllendi
Cazseverler buluştu

Cazseverler buluştu
İspanya'da zirvede

İspanya'da zirvede
Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi

Demet Akalın 'Filenin sultanları'na kutlama istedi
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Baba olmak istiyor

Baba olmak istiyor
Fatma müjdesi

Fatma müjdesi
"Her yerde oynarım"

"Her yerde oynarım"
Hayalperest Merve

Hayalperest Merve

EN ÇOK OKUNAN HABERLER