Kalp hastalıklarıyla panik atak birbirine karıştı

Deprem sonrası kaygı ve endişe sonucu yaşanan sıkıntılar, panik atak, gerçek kalp ve damar sıkıntıları ile karışmaya başladı. Şikayetler gerçek kalp damar sıkıntısı mı panik atak mı? Bunun sağlık ekipleri tarafından iyi tetkik edilerek ayırt edilebilmesi çok önemli.



Yaklaşık bir ay önce yaşadığımız deprem felaketinin etkileri pek çok farklı alanda hissediliyor. Depremzedelerin, bölgede görev yapan arama kurtarma çalışanlarının hatta süreci ekranlarından takip edenlerin farklı düzeylerde gerek psikolojik gerek sağlık açısından pek çok sorunla yüz yüze kaldığı bir gerçek. Prof. Dr. Özlem Esen, yaklaşık bir ayın sonunda hala temel ihtiyaçlarda ve özellikle ilaçlara ulaşımdaki sıkıntılar nedeniyle kalp sağlığının da doğrudan etkilendiğini belirtti. Kalp hastalarının ilaç devamlılığının ve takibinin çok önemli olduğunu vurguladı.

TANSİYON TAKİBİ ÖNEMLİ

Özlem Esen iki durumu birbirinden ayırabilmek için dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi verdi. "Hastanın tansiyonu 16'ya 9 değerinin üstünde ve göğüste sıkışma, daralma hissediyorsa dikkatli olmalı. Uykuya daldıktan 1-2 saat sonra göğüs ortasında daralma hissediliyor ve pencere açma isteği duyuluyorsa bu kalp krizi belirtisi olabilir. Bu durumda nabız kontrol edilmeli. Eğer 15-20 dakikadan uzun süre 120-130 üstünde atıyorsa bu durum psikoloji deyip geçiştirilmemeli. Artık yaygın olarak kullanılan akıllı saatler bu konuda yardımcı olabilir." diyerek uyarılarda bulundu. Zaman zaman mide şikayetleri ile de karıştırıldığını belirten Özlem Esen, eğer anti-asit tedaviye rağmen bir rahatlama olmuyorsa, rahatsızlık devam ediyorsa mutlaka bir doktora danışılması gerektiğinin altını çizdi.

Kırık kalp sendromuna dikkat

Özlem Esen, ayrıca menopoz sonrası kadınlarda görülen ve kırık kalp sendromu olarak bilinen durum ile karıştırılabileceğini hatırlattı. Hastaların genellikle şiddetli ve ciddi göğüs ağrısı şikayetleri ile geldiklerini belirtti. Deprem bölgelerinde şu anda daha öncelikli problemlerin olduğunu ancak mümkün olduğu anda mutlaka tarayıcı hekimlik uygulamalarının da bir anca başlamasını tavsiye etti.