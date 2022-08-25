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Kalp hastalıkları sıcaktan korunmalı
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25 Ağustos 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 09:00:00

Kalp hastalıkları sıcaktan korunmalı

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Kalp hastalıklarının sıcak havalardan ciddi anlamda etkilenen hastalık grubu olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Kobat, "Kalp problemi olan kişilerin bu sıcaklardan kendilerini korumaları gerekmektedir.

Kalp hastalıklarının sıcak havalardan ciddi anlamda etkilenen hastalık grubu olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ali Kobat, "Kalp problemi olan kişilerin bu sıcaklardan kendilerini korumaları gerekmektedir. Çok ihtiyaç olmadığı durumlarda saat 10.00 ile 17.00 arasında mümkün oldukça dışarı çıkmamaları istenmektedir" dedi. Kalp hastalarının düzenli bir şekilde günlük en az iki buçuk üç litre sıvı tüketmeleri gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Mehmet Ali Kobat, "Eğer bu sıcak havalarda dışarı çıkmaları gerekiyorsa gözlüklerini, şapkalarını, sıcaktan koruyucu kıyafetlerini giyip öyle dışarı çıkmalarını önermekteyiz. Biz kalp hastalarının egzersiz yapmalarını istiyoruz. Yapacakları egzersizleri sıcak havalarda değil, ancak sabah erken saatlerde veya akşam serinliklerinde yapabilirler. Yine bazı idrar sökücü ilaçları kullananlar, zaten sıcaklara bağlı sıvı kaybı olduğu durumlarda doz azalımı yapabilir. Kalp hastalarının sıcaktan etkilenmelerine rağmen kendilerine dikkat ettikleri takdirde, sıcağa, sıvı tüketimine ve ilaçların dozlarına herhangi bir sıkıntı yaşamadan bu sıcak mevsimleri kolaylıkla geçirebileceklerini düşünmekteyiz" şeklinde konuştu.

Etiketler : Kalp hastalıkları sıcaktan korunmalı Prof. Dr. Mehmet Ali Kobat sıcak havalar
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