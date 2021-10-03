Kalp hastalıkları kadınlarda daha sessiz ilerliyor

Dünyada ve Türkiye'de kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin ciddi bir paya sahip olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Koçaş, "Kadınlar aslında koroner kalp hastalıkları açısından menopoz dönemine kadar erkeklere göre daha iyi korunur durumdadırlar. Ancak menopozdan sonraki 5-10 yıllık dönemden sonra kadınların riski de erkelerle aynı seviyeye yükselir. Kadınların en büyük dezavantajı, koroner kalp hastalığı belirti ve bulgularının daha farklı olması ve tanı koymanın daha zor olmasıdır" dedi. Yaşam tarzı değişikliği ve düzeltilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin önemli ölçüde önlenebileceğini vurgulayan Doç. Dr. Cüneyt Koçaş "Özellikle hareketsizlik ve fast-food tarzı beslenmeye bağlı obezite koroner kalp hastalığı riskini artırmaktadır. Fast-food tarzı gıdalarla kullanılan doymuş yağlar yıllar içerisinde yavaş yavaş kalp damarlarında birikerek damar tıkanıklığı oluşmasına neden olabilmektedir. Hava kirliliğinin de belirli ölçüde de olsa damar tıkanıklığı üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteren araştırmalar mevcuttur" diye konuştu.

