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04 Aralık 2021 Cumartesi 07:30:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 07:30:00

Kalp hastalarına uyarı! "Salgını bahane edip ameliyatı ertelemeyin"

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Kalp damarları belli bir oranın üzerinde tıkanmış ve ameliyat gerektiriyorsa ertelemeyin.

Minimal invaziv yani küçük kesi cerrahisi ile kalp ameliyatları sadece 4 santimlik bir kesi ile yapılabiliyor. Hastaların tek tek değerlendirilip ameliyat için en faydalı rotayı belirmenin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kalp ameliyatlarında minimal invaziv yöntemin kişinin üzerinden ameliyatın tüm yükünü aldığını söylüyor. Prof. Dr. Barış Çaynak, Kovid korkusu yüzünden ameliyatını erteleyenlere de önemli bir mesajda bulunuyor: "Minimal invaziv yöntemle yapılan ameliyattan sonra hastalar 4. günde taburcu olabiliyor ve 1 hafta içerisinde günlük rutinine dönebiliyor." Prof. Dr. Barış Çaynak: "Ameliyat her zaman bu işte altın standarttır. 'Kalbim anjiyo ile açılabildiği kadar idare etsin, sonra ameliyat olurum' gibi düşünceler yanlıştır. Anjiyo sonrası ameliyat kararı alındıysa ameliyat olmak en doğru karardır. Fakat ameliyat olmadan önce klasik kalp ameliyatları dışında ne yapılabilir diye araştırmakta fayda var" diye konuştu.

Etiketler : damar tıkanıklığı kalp hastaları sağlık
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