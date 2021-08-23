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23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:30:00

Kalp hastaları aşılanmaya daha fazla önem vermeli

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Uzmanlar, kalp hastalarının aşılanmaya daha fazla özen göstermeleri gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, kalp hastalarının aşılanmaya daha fazla özen göstermeleri gerektiğini söyledi. Kardiyolog Prof. Dr. Hakkı Şimşek, "Kalp hastalarının koronavirüse yakalanmaları durumunda kalpte oluşacak hasar normal sağlıklı bireydeki hasardan kat ve kat daha fazla olacaktır. Dolayısıyla etkilenmesi de çok daha fazla olacaktır. Bu hastalıkta kalpte miyokardit dediğimiz kalp kası zarı ve kalp kası iltihabı perikardit dediğimiz iltihaplar oluşabiliyor. Bunlar da gerçekten kalp hastası özellikle de kalp yetmezliği olan bir hastanın sağlığını çok ciddi anlamda etkiler. Yine kalp damar tıkanıklığı olmuş hastaların sağlığını etkiler. Bu yüzden kalp hastalarının aşılanmaya bir kat daha belki de birkaç kat daha fazla dikkat edip bir an önce aşılanmaları gerekir. Aşının getireceği risk 30 yaşının üstündeki insanlarda çok az. Bunun için aşılanmamak kalp hastaları için büyük bir risk teşkil etmektedir" diye konuştu.

Etiketler : Kalp hastaları aşılama Prof. Dr. Hakkı Şimşek
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