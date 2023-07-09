Kaliteli aktivite başarıyı artırır

Sağlıklı bir yaşam için dengeli beslenme hayatımızda ne kadar önemliyse, günlük aktiviteler ve spor da aynı derece önem taşır. Sağlıklı yaşamın bütünlüğünü oluşturan fiziksel, ruhsal ve zihinsel sağlığın temelinde spor yatar. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Lale Seren hem eğlenceli hem de sağlıklı vakit geçirmenin yollarını anlattı: "Sağlıklı ve zinde olmanın yanı sıra, gelecekte de spor alışkanlığının devam etmesi ve mutlu bir birey olabilmek için de spora erken yaşta başlanması oldukça önemlidir.

Erken yaşta çocuğunuzu yönlendirebileceğiniz en doğru sporlar:

2-5 yaş: Fırlatma, yakalama, koşma, sıçrama

6-9 yaş: Belli mesafeye fırlatma, bir topa vurmak, sporun temel hareketlerine geçiş

10-12 yaş: Basketbol, futbol gibi sporları içeren motor becerileri

JİMNASTİK VE YÜZME

Çocukların 1-6 yaş arası dönemde sırasıyla refleksel, ilkel ve temel hareketleri gelişir. Bu dönemden sonra daha kompleks olan kuvvet, denge, hız ve dayanıklılık becerileri giderek gelişmeye başlar. Bu en temel becerilerin geliştiği 3-6 yaş arası dönemde jimnastik, çocukların kas-kemik yapılarının güçlenmesine, sinir-kas koordinasyonuna, vücudun esneklik kazanmasına, denge, kuvvet ve çabukluk yeteneğinin kuvvetlenmesine yardımcı olur. Çocuklar 5 yaşından sonra yüzmeye başlayabilirler. Vücut kaslarının bir bütün olarak çalışmasını sağlayan yüzme, kasların güçlenerek vücut koordinasyonunu sağlar. Esneklik ve yumuşaklık gerektiren yüzme, erken yaşta başlanacak en ideal sporlardan biridir.

HANGİ YAŞTA HANGİ SPOR

Jimnastik: 4-6 yaş

Yüzme: 5-6 yaş

Tenis: 6-8 yaş

Basketbol: 9-10 yaş

Voleybol: 10-12 yaş

Hentbol: 10-12 yaş

Atletizm: 10-16 yaş

SOSYALLEŞMEK İÇİN AEROBİK

Aerobik egzersizler çocuğun büyümesinde, olgunlaşmasında, bilişsel gelişiminde ve sosyalleşmesinde önemli rol oynar. Sağlıklı büyüme ve kemik gelişimini destekler. Kalp hızının ve kilo kontrolünün düşük tutulmasında etkilidir. Kardiyovasküler sağlığın artırılmasında etkilidir. Bu bakımdan pediatrisler olarak, çocukların yaz tatili için açık alanlarda yapacağı yaşlarına uygun aerobik egzersizlerini ve spor aktivitelerini destekleriz.

TENİS SORUMLULUK SAĞLIYOR

Jimnastik ve yüzmeden sonra çocukluk döneminde başlanan bir diğer spor tenistir. 6-7 yaşından sonra başlanması önerilen tenis, çocuklarda tepkilerin kontrol edilmesi ve refleks hareketlerinin güçlenmesine yardımcı olur. Tenis oynayan çocukların bel ve bacak kasları kuvvetlenir. Ayrıca denge, esneklik, hız ve vücut koordinasyonun sağlanması açısından da hem çocukluk hem de gelecek dönemde oldukça etkili bir spordur.