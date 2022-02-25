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25 Şubat 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 10:00:00

Kalçada kireçlenme hareketleri kısıtlar

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Kalça eklemini örten kıkırdak dokusunun bazen bilinmeyen nedenlerle (primer koksartroz) bazen de başka hastalıklar veya anatomik bozukluklar (sekonder koksartroz) nedeniyle bozulabilir.

Kalça eklemini örten kıkırdak dokusunun bazen bilinmeyen nedenlerle (primer koksartroz) bazen de başka hastalıklar veya anatomik bozukluklar (sekonder koksartroz) nedeniyle bozulabildiğini vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Gökhan Peker, "Kalça eklemindeki kireçlenme ilerledikçe eklem aralığı daralır ve kalça eklemi hareketleri sınırlanır" dedi. Başlangıçta kasıkta ve kalçanın yan tarafında hissedilen ağrının, ilerleyen dönemlerde şiddetini artırarak dizin iç tarafına da yayıldığının altını çizen Op. Dr. Peker "Önceleri uzun süreli yürüyüş veya ayakta kalma sonucu ortaya çıkan ağrı, hastalık ilerledikçe daha sık ve uzun süreli hissedilir. İstirahat esnasına dahi ağrı devam eder ve hareketlerle artar" dedi. Op. Dr. Peker, kalça eklemi kireçlenmesine neden olan bazı hastalıklarla ilgili şu bilgileri paylaştı: "Doğumsal kalça çıkığı, kalça eklemindeki açısal bozukluklar, çocukluk çağında geçirilen kalça eklemi kıkırdağının bozulmasına neden olan Perthes hastalığı, bazı kan hastalıkları (orak hücreli anemi gibi), alkolizm, dalgıçlarda görülen vurgun hastalığı, travmalar, kalça eklemi kırık ve çıkıkları, uzun süreli ilaç kullanımı (özellikle kortizon içeren ilaçlar)." Op. Dr. Peker, daha sık görülen primer koksartrozda ise nedenin bilinemediğini vurguladı.

Etiketler : Kalçada kireçlenme Op. Dr. Gökhan Peker n primer koksartrozda
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