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22 Şubat 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 09:30:00

Kalbini seven hamur işinden uzak dursun

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Kalp krizlerine genellikle koroner kalp hastalığı neden olur. Koroner arterleri tıkayan madde, kolesterol birikintileridir. Kolesterol, normal bedensel işlev için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla olması da zararlıdır.

Kalp krizlerine genellikle koroner kalp hastalığı neden olur. Koroner arterleri tıkayan madde, kolesterol birikintileridir. Kolesterol, normal bedensel işlev için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla olması da zararlıdır. Sağlıksız bir yemek, karaciğerde yapılan ve parçalanan yüksek kolesterole yol açabilir. "Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemek, karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştirir. Diyetinizde bunları azaltmaya çalışmalısınız" diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kalp krizi riskini azaltmak için uzak durulması gereken yiyecekleri şöyle sıraladı: "Beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi, hamur işleri, börek, poğaça, sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler, margarin, palm yağı, hindistan cevizi, Hindistan cevizi kreması, hurma yağı, krema, süt, yoğurt, krem peynir gibi tam yağlı süt ürünleri."

Etiketler : amur işi Prof. Dr. Barış Çaynak Beyaz çikolata şekerleme kalp
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