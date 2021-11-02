Kahvenin depresyona iyi geldiği keşfedildi

Catania Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, dikkat çeken bir gerçeğe ulaşıldı. Söz konusu çalışmada kahve içmenin mevsimsel duygulanım bozukluğuna iyi geldiği anlaşıldı. Özellikle de günler kısalırken artan depresyon vakaları, kahve sayesinde azaltılabilir olduğu kanıtlandı.

