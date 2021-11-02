02 Kasım 2021 Salı 15:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 15:30:00
Kahvenin depresyona iyi geldiği keşfedildi
Catania Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, dikkat çeken bir gerçeğe ulaşıldı.
Catania Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, dikkat çeken bir gerçeğe ulaşıldı. Söz konusu çalışmada kahve içmenin mevsimsel duygulanım bozukluğuna iyi geldiği anlaşıldı. Özellikle de günler kısalırken artan depresyon vakaları, kahve sayesinde azaltılabilir olduğu kanıtlandı.