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10 Temmuz 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 10:00:00

Kahve iştah bastırıyor, vücut ağırlığını azaltıyor

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Tüketilen kafeinin başlıca kaynağı olarak görülen kahvenin insan vücudunda iştah baskılama, konsantre olma, artan enerji ve uyanıklık hissi gibi birçok farklı etkileri görülüyor.

Tüketilen kafeinin başlıca kaynağı olarak görülen kahvenin insan vücudunda iştah baskılama, konsantre olma, artan enerji ve uyanıklık hissi gibi birçok farklı etkileri görülüyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, "Kafeinin en dikkat çekici davranışsal etkileri düşük ila orta dozlardan (50-300 mg) sonra ortaya çıkar ve artan uyanıklık, enerji ve konsantre olma yeteneğidir. Kahve metabolik hız ve enerji tüketimi, lipid oksidasyonu, lipolitik ve termojenik faaliyetlerde artış sağlayarak vücut ağırlığını azalttığı için kahve tüketimini ve kahveye olan ilgiyi daha da çok artırmıştır. Kafein, aynı zamanda batı dünyasında en yaygın kullanılan psikoaktif ilaçtır. Kafein ise tokluk sinyaliyle ilişkili olarak hipotalamusta serotonin seviyelerini artırarak iştahı baskılamaktadır" diye konuştu.

Etiketler : kahve kahve fyadaları kahve içmek pınar sökülmez kaya diyet
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