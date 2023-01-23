Kadınların 'intikam botoksu' merakı

Uzmanlar, aldatılan kadınların intikam almak için botoksa yöneldiklerini açıkladı.



Botoks işleminin kadınlarda özgüven uyandırdığını söyleyen uzmanlar, aynı zamanda depresyon, tansiyon, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına da iyi geldiğini belirtiyor. İntikam botoksu ile birlikte kadınların bir dayanışma içine girdiğini söyleyen Prof. Dr. Akman Karakaş, "Normal hastalarımızın çoğu kadın. Onun dışında aynı zamanda bu onlar arasında aldatılanlar oranının arttığını da gördüğümüz için böyle bir intikam botoksu fikri aklımıza geldi. Mağdur olmuş aldatılan kadınlara destek, dayanışma için böyle bir farklı botoks türü gibi intikam botoksu şeklinde bir güç birliği, dayanışma yaptık. Sevgilimden ayrıldım, daha iyi olmam lazım, kendimi göstermem lazım. Beni takip ediyor veya bana bakıyorsa neyi kaybettiğini görsün istiyorum. Daha iyi olmalıyım, daha ayaklarımın üstünde durmalıyım gibi" dedi.